Terni, l'ascensore è rotto da due settimane: quaranta famiglie “prigioniere” in casa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “È da più di 15 giorni che siamo bloccati senza ascensore e si prevedono tempi lunghi per la riparazione”. Succede, ancora una volta, in via del Mandorlo, quartiere Borgo Rivo a Terni. Un palazzone di dieci piani, quattro appartamenti per ogni piano. Una quarantina di famiglie “prigioniere” in Ternitoday.it - Terni, l'ascensore è rotto da due settimane: quaranta famiglie “prigioniere” in casa Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “È da più di 15 giorni che siamo bloccati senzae si prevedono tempi lunghi per la riparazione”. Succede, ancora una volta, in via del Mandorlo, quartiere Borgo Rivo a. Un palazzone di dieci piani, quattro appartamenti per ogni piano. Una quarantina di” in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Terni. Stazione, dopo due mesi ascensore ancora guasto; "Per lavarsi la coscienza 2 bottiglie di spumante: Littizzetto ironizza sul risarcimento per l'ascensore rotto per 5 mesi; Terni: l’ascensore non va. «Mi alzo la mattina e non so se potrò uscire o rientrare»; Terni, ascensore guasto alla stazione ferroviaria: tanti di disagi per chi ha problemi a camminare; Terni, ascensore rotto nel ‘Palazzone’: «Per noi invalidi un incubo»; Ascensore rotto nel ‘Palazzone’: «Vogliamo delle risposte ora»; Leggi >>>

Ascensore rotto al Misericordia, la Asl: “Tempi lunghi perchè si tratta di manutenzione straordinaria”

(grossetonotizie.com)

La Asl Toscana Sud Est interviene in merito all'ascensore rotto all'ospedale Misericordia di Grosseto e replica alla Uil ...

Ascensore precipita, il padre dell'operaio 17enne ferito: «Ho visto mio figlio cadere nel vuoto, la corda ha cominciato a scorrere»

(ilgazzettino.it)

Ero lì sul pianerottolo quando ho visto l'ascensore cadere nel vuoto e sopra ... Non so ancora se si è rotto internamente, non so cosa sia successo. All'improvviso la corda che sostiene il ...

Cade l'ascensore di un palazzo in centro: un morto e due feriti

(today.it)

Tragico incidente a Roma in un palazzo del centro storico, che ha portato alla morte di un operaio e al ferimento di due colleghi. Dalle prime informazioni sembra che l'ascensore dell'edificio sito in ...

Ascensore rotto da 8 mesi e l'inquilino invalido costretto a scendere e salire con le stampelle

(monzatoday.it)

L’ascensore è guasto da febbraio: non si ferma al quarto piano dover vive un inquilino invalido che, per uscire di casa e svolgere le sue commissioni quotidiane, è costretto a scendere al terzo piano ...