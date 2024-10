Taylor Mega rincara la dose su Chiara Ferragni e Fedez: “Lei a Striscia la Notizia ha smentito che fossero una coppia aperta ma…” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo scorso 29 settembre l’influencer Taylor Mega – coinvolta nel dissing tra Fedez e il suo ex Tony Effe – ha raccontato in un servizio de Le Iene (clicca QUI per leggere l’intervista) la verità sul suo rapporto con l’ex marito di Chiara Ferragni. Poche ore prima, infatti, Taylor aveva confessato (clicca QUI) all’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli (che le ha consegnato il Tapiro d’oro) di aver avuto una storia con il rapper. Dunque, incalzata dall’inviato de Le Iene Michele Caporosso (in arte Wad), ha rivelato che Chiara e Fedez fossero una coppia aperta: Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. coppia aperta è dove hai delle concessioni in più. Non sento di essere la donna che ha rovinato una coppia. Io non ero fidanzata, la storia non risale al 2019. È una cosa recente, ma non dopo la separazione Chi ha iniziato? Non io. Isaechia.it - Taylor Mega rincara la dose su Chiara Ferragni e Fedez: “Lei a Striscia la Notizia ha smentito che fossero una coppia aperta ma…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo scorso 29 settembre l’influencer– coinvolta nel dissing trae il suo ex Tony Effe – ha raccontato in un servizio de Le Iene (clicca QUI per leggere l’intervista) la verità sul suo rapporto con l’ex marito di. Poche ore prima, infatti,aveva confessato (clicca QUI) all’inviato dilaValerio Staffelli (che le ha consegnato il Tapiro d’oro) di aver avuto una storia con il rapper. Dunque, incalzata dall’inviato de Le Iene Michele Caporosso (in arte Wad), ha rivelato cheuna: Non puoi tradire se stai parlando di unaè dove hai delle concessioni in più. Non sento di essere la donna che ha rovinato una. Io non ero fidanzata, la storia non risale al 2019. È una cosa recente, ma non dopo la separazione Chi ha iniziato? Non io.

