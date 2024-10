Sono ben 64 le banche dati più sensibili (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo scandalo Equalize potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. Le decine di «cassaforti» digitali gestite da Interno e Difesa Sono una miniera. A queste vanno aggiunte le informazioni raccolte dai Comuni: per esempio, dalle videocamere che tracciano le auto. Laverita.info - Sono ben 64 le banche dati più sensibili Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lo scandalo Equalize potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. Le decine di «cassaforti» digitali gestite da Interno e Difesauna miniera. A queste vanno aggiunte le informazioni raccolte dai Comuni: per esempio, dalle videocamere che tracciano le auto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sono ben 64 le banche dati più sensibili; In Borsa la selezione si fa seguendo la curva dei tassi; Inchiesta sui dati rubati, si allarga la banda degli hacker: coinvolto anche un ferrarese; Rischi emergenti e poca lungimiranza da parte delle banche; La truffa dall’Albania: "Ti faccio avere prestiti da una banca a Tirana". Finto consulente nei guai; BPER: l'utile sale in attesapiano; Leggi >>>

Banche: crollano di 64 miliardi i prestiti a imprese e famiglie

(msn.com)

Le banche sono le uniche a beneficiare della scellerata ... nell'ultimo anno si è registrata una stretta creditizia da 64 miliardi di euro, con una riduzione che sfiora il 5%.

Le grandi banche rischiano di farsi travolgere dalla crisi climatica

(valori.it)

Tutti questi rischi legati alla crisi climatica sono ben noti, ma le grandi banche non sono ancora capaci di affrontarli. È quanto emerge da uno studio della società di consulenza Climate X. Lo studio ...

Banche ben impostate in attesa delle trimestrali, Mps sotto la lente

(ilsole24ore.com)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banche in rialzo a Piazza Affari ... E in tal caso gli occhi sono puntati su Mps, che potrebbe andare in sposa ad altri istituti realizzando il terzo polo bancario ...

Obbligazioni societarie in euro sono un'opportunità

(businesscommunity.it)

Video Sono ben Video Sono ben

Per quanto riguarda i settori, il nostro maggior sovrappeso è rappresentato dalle banche: i fondamentali sono ben ancorati e i profili di credito sono i più solidi degli ultimi decenni. Le banche sono ...