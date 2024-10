Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' di Lautaro Martinez. Partita indirizzata fin dal primo tempo, con l'Inter che vede annullarsi un gol di Darmian Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vittoria esterna per l'che, nella decima giornata diA, batte l'3-0. A decidere la partita ladi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' diMartinez. Partita indirizzata fin dal primo tempo, con l'che vede annullarsi un gol di Darmian

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: PartiteA oggi in TV, dove vederee Juve-Parma: orari e calendario;live: Calcio -A;A:0-3;A 2024-2025:, le probabili formazioni; Formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Zielinski, Lautaro, Thuram e Solbakken;, dove vedere la partita in tv: gli orari; Leggi >>>

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Inzaghi resta nella scia di Conte

(sportmediaset.mediaset.it)

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

Serie A, Empoli-Inter 0-3: doppietta di Frattesi e gol di Lautaro

(msn.com)

(Adnkronos) - Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol al 79' di ...

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Nerazzurri di nuovo a -4 dal Napoli

(lapresse.it)

L'Inter supera al Castellani l'Empoli per 3-0 nella gara valida per la decima giornata di Serie A e si mantiene nella scia del Napoli portandosi a -4 dai ...

Empoli – Inter 0-3 highlights e gol: Frattesi e Lautaro abbattono il muro dei toscani! – VIDEO

(generationsport.it)

Empoli - Inter 0-3 highlights e gol: due gol di Frattesi e la rete di Lautaro regalano i tre punti ai nerazzurri!