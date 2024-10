Ritratti | Enrico Mattei, l'uomo controcorrente (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La sua è una storia di successo, con l'impresa pionieristica di dotare l'Italia di energia a basso costo ma è anche la storia di un eretico perché rappresenta il dramma di questo paese che non riesce mai ad essere un paese di riformisti. E' una storia attuale perché sulle sue intuizioni e le sue conquiste si fonda l'identità dell'Italia, ossia permettere la rivoluzione industriale, credere nella rinascita del paese distrutto, e al tempo stesso storia di solitudine, di assedio che diventa mortale. Laverita.info - Ritratti | Enrico Mattei, l'uomo controcorrente Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La sua è una storia di successo, con l'impresa pionieristica di dotare l'Italia di energia a basso costo ma è anche la storia di un eretico perché rappresenta il dramma di questo paese che non riesce mai ad essere un paese di riformisti. E' una storia attuale perché sulle sue intuizioni e le sue conquiste si fonda l'identità dell'Italia, ossia permettere la rivoluzione industriale, credere nella rinascita del paese distrutto, e al tempo stesso storia di solitudine, di assedio che diventa mortale.

