Ritorna a Bologna il Disney Concerts: due concerti classici da non perdere

Il Teatro EuropAuditorium di Bologna riapre le porte al famosissimo Disney Concerts, un progetto che ha riscosso un enorme successo nella scorsa stagione, accogliendo circa 9.000 spettatori provenienti anche da fuori regione. Questo straordinario evento, realizzato in collaborazione con Calma Management e il Teatro Comunale di Bologna, presenta una proposta magnifica per gli amanti dei film d'animazione: due concerti dedicati a "La Bella e la Bestia" e "Frozen", entrambi sonorizzati dal vivo, che promettono di regalare un'esperienza indimenticabile a grandi e piccini. La Bella e La Bestia in Concert: un viaggio incantato Il primo evento in programma è "La Bella e La Bestia in Concert", che si terrà il 7 dicembre, con due spettacoli previsti alle 15 e alle 20.30.

La Bella e La Bestia e Frozen a Bologna con musiche dal vivo

BOLOGNA, 30 OTT - Dopo il successo nella stagione scorsa, con circa 9.000 spettatori provenienti anche da fuori regione, il Teatro EuropAuditorium di Bologna torna a ospitare il progetto Disney Concer ...

I DISNEY CONCERTS al teatro EuropAuditorium di Bologna, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Thiago Tiberio

I due spettacoli, in scena al Teatro EuropAuditorium, vedono la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna ... a dirigere l’orchestra, il ritorno di Thiago Tiberio, giovane ...

