Rinnovati i vertici della Lega, Vincenzo D’Incecco è il nuovo coordinatore in Abruzzo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rinnovati i vertici della Lega in Abruzzo e Molise. Vincenzo D’Incecco è il nuovo coordinatore della Lega in Abruzzo, mentre Aldo Patriciello è il nuovo coordinatore della Lega in Molise. Raccolgono il testimone rispettivamente di Luigi D’Eramo e Michele Marone, entrambi impegnati con ruoli Chietitoday.it - Rinnovati i vertici della Lega, Vincenzo D’Incecco è il nuovo coordinatore in Abruzzo Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ine Molise.è ilin, mentre Aldo Patriciello è ilin Molise. Raccolgono il testimone rispettivamente di Luigi D’Eramo e Michele Marone, entrambi impegnati con ruoli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dellaD’Incecco è il nuovo coordinatore in Abruzzo;ABRUZZO: D'INCECCO NUOVO SEGRETARIO, PRENDE POSTO D'ERAMO, IN MOLISE NOMINATO PATRICIELLO; Sanità, dieci giorni per rinnovare idegli ospedali: da Belleri a Stucchi e Grignaffini, le ipotesi in campo; Ancora un cambio di "casacca" per Giambrone: l'ex onorevole approda in Fratelli d'Italia; Forza Italia elavorano in Sicilia per rafforzare la struttura di partito: a Ragusa non si muove nulla, idei due partiti o non esistono o sono solo dei pendant; BAT: Nuoviprovinciali per lain Puglia: per la Bat arriva Giovanni Riviello; Leggi >>>

Rinnovo contratto statali 2024 2025: tutte le ultime novità

(ticonsiglio.com)

Mentre sono ancora aperte le trattative per il rinnovo del contratto degli statali 2024 per le PA centrali, il Governo annuncia nella Legge di Bilancio 2025 l’arrivo di ulteriori risorse per i ...

Patologia clinica e medicina di laboratorio. Rinnovati i vertici regionali Sipmel

(quotidianosanita.it)

Questi i nuovi vertici a seguito delle elezioni svoltesi lo scorso 15 marzo presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore, per il prossimo triennio 2018-2021. 19 MAG - Si è svolta ...

Assobiomedica. Rinnovati i vertici delle sei associazioni

(quotidianosanita.it)

Il ottobre si volta il neopresidente di Assobiomedica. 25 SET - Assobiomedica rinnova i vertici di tutte le sue sei associazioni. Neoeletti Marco De Luigi, Renato Bonaita, Fabio Faltoni e Mario ...

Europa Verde, rinnovati i vertici provinciali: eletti Alessandro Pennati e Camilla Colombo

(varesenoi.it)

Ieri, domenica 29 settembre, si è tenuto nel Comune di Comerio il congresso provinciale di Europa Verde. Sono stati rinnovati i vertici provinciali del partito alla presenza del cooportavoce Regionale ...