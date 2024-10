Report sulla difesa Ue, 'prepariamoci agli scenari peggiori' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Nonostante le misure adottate negli ultimi anni per migliorare la preparazione, l'Ue e i suoi Paesi membri non sono ancora completamente preparati per gli scenari di crisi intersettoriali o multidimensionali più gravi". Lo scrive l'ex presidente finlandese Sauli Niinisto e consigliere della Commissione europea in un Report sulla difesa europea, chiedendo di "prepararsi agli scenari peggiori". Nel rapporto si sostiene che l'Ue deve "promuovere un obiettivo di autosufficienza di 72 ore attraverso campagne informative coordinate", mirando "a garantire che le famiglie in tutta l'Unione siano preparate per un'autosufficienza di base minima di 72 ore in diversi tipi di emergenze e tenendo conto delle differenze nazionali". Quotidiano.net - Report sulla difesa Ue, 'prepariamoci agli scenari peggiori' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Nonostante le misure adottate negli ultimi anni per migliorare la preparazione, l'Ue e i suoi Paesi membri non sono ancora completamente preparati per glidi crisi intersettoriali o multidimensionali più gravi". Lo scrive l'ex presidente finlandese Sauli Niinisto e consigliere della Commissione europea in uneuropea, chiedendo di "prepararsi". Nel rapporto si sostiene che l'Ue deve "promuovere un obiettivo di autosufficienza di 72 ore attraverso campagne informative coordinate", mirando "a garantire che le famiglie in tutta l'Unione siano preparate per un'autosufficienza di base minima di 72 ore in diversi tipi di emergenze e tenendo conto delle differenze nazionali".

