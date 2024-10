Lanazione.it - Raid notturno al negozio. In 5 con piccone, walkie talkie e fumogeno per fuggire nell’oscurità

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 30 ottobre 2024 – “Erano cinque persone e si coordinavano tra loro tramite dei. Domani (oggi, ndr) andrò a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. I danni? Ammontano a due porte scassinate e al fondo cassa: non più di 700 euro”. Il titolare del Bene Bene Market, Lianshu Hu (detto ’Luigi’, come tutti lo conoscono) la prende con filosofia, nel commentare il furto con scasso del quale è stata vittima l’attività commerciale di via Tosco Romagnola nelle primissime ore di ieri. Tant’è che a qualche ora dalla scoperta di quanto avvenuto, aveva già riaperto il bazar e si era preparato a ricevere i clienti come se fosse una normale giornata lavorativa. Dando così anche un segnale chiaro: l’attività deve proseguire. Del resto, non è la prima volta che qualcuno tenta di introdursi nottetempo all’interno dell’esercizio commerciale.