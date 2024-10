Quirinale, Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro: "Lo dedico a mio padre" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sulle orme del padre Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi ha ricevuto l'onorificenza dalle mani del Capo dello Stato. Uscita dal Quirinale si è soffermata sui dati sull'economia italiana: "Sono tutti confortanti" Ilgiornale.it - Quirinale, Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro: "Lo dedico a mio padre" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sulle orme delSilvioha ricevuto l'onorificenza dalle mani del Capo dello Stato. Uscita dalsi è soffermata sui dati sull'economia italiana: "Sono tutti confortanti"

Quirinale, Marina Berlusconi è Cavaliere del Lavoro: "Lo dedico a mio padre"

Sulle orme del padre Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi ha ricevuto l'onorificenza dalle mani del Capo dello Stato. Uscita dal Quirinale si è soffermata sui dati sull'economia italiana: "Sono tutti ...

Marina Berlusconi, la primogenita di Silvio riceve l’onorificenza di Cavaliere: “La dedico a mio padre, ricordo ancora la cerimonia”

Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e figlia primogenita dell’ex premier e fondatore di Forza Italia Silvio, ha ricevuto al Quirinale l’onorificenza di Cavaliere del lavoro, concessale il 2 giu ...

Cavalieri del Lavoro, Marina Berlusconi: "Dedico riconoscimento a mio padre"

"La nomina a Cavaliere del lavoro è un onore grandissimo, per il quale desidero davvero esprimere tutta la mia gratitudine al Presidente Mattarella e al Consiglio dell’Ordine al Merito del Lavoro". Lo ...

Marina Berlusconi al Quirinale per l'onorificenza di Cavaliere del lavoro: "Lo dedico a mio padre"

Come papà Silvio nel 1997: "Ricordo come fosse ieri quella giornata a Roma in cui mia madre, io e mio fratello Pier Silvio lo accompagnammo alla ...