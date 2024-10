Pulizia, trasporti e servizi: il Comune si prepara alla Commemorazione dei Defunti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il sindaco Federico Basile, insieme all'assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli, ha presentato le iniziative programmate dall'Amministrazione comunale, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti. Presenti inoltre i presidenti delle partecipate comunali Messinaservizi Messinatoday.it - Pulizia, trasporti e servizi: il Comune si prepara alla Commemorazione dei Defunti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il sindaco Federico Basile, insieme all'assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli, ha presentato le iniziative programmate dall'Amministrazione comunale, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e dei. Presenti inoltre i presidenti delle partecipate comunali Messina

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pulizia, trasporti e servizi: il Comune si prepara alla Commemorazione dei Defunti; Il reverse charge nei servizi di pulizia: guida alla fatturazione per imprese e professionisti; Gara Servizio di Pulizia degli uffici ed altre sedi comunali; Napoli si rifà il look per i turisti, pulizia straordinaria di strade e piazze a Ferragosto; Risorse per Roma assume: selezione per 200 posti a tempo indeterminato; 200 addetti alle pulizie e al trasporto scolastico per Roma Captale. Domande entro il 26 aprile; Leggi >>>

Pulizia delle strade a Montecatini, lo spazzamento sarà meccanizzato

(msn.com)

Montecatini Terme, 30 ottobre 2024 – Un servizio di spazzamento stradale meccanizzato per rendere più pulite le strade cittadine, con divieto di sosta nei giorni e negli orari previsti dal servizio. È ...

Nuovi mezzi per il servizio di pulizia ed igiene urbana a Foggia

(oltrefreepress.com)

AMIU Foggia ha presentato i nuovi mezzi per il servizio di pulizia ed igiene urbana. In dotazione 26 nuovi mezzi (18 costipatori e 8 porter), per un investimento di un milione e mezzo di euro che si ...

POZZUOLI/ Il comune stanzia 50mila euro per togliere l’erba dai marciapiedi

(cronacaflegrea.it)

POZZUOLI – Cinquantamila euro per il servizio di pulizia, diserbo stradale dei marciapiedi e sfalcio delle erbe spontanee lungo i cigli stradali del territorio comunale. E’ quanto spenderà il comune ...

Morazzone, approvato all'unanimità in consiglio comunale l'affidamento a Coinger dei servizi di igiene urbana e ambientale

(varesenoi.it)

Il nuovo affidamento, votato anche dal gruppo consiliare di minoranza, comprende la gestione integrata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade e pulizia dei cestini pubblici. U ...