Primo Crazy Pizza d’America, Briatore e Heidi Klum diventano soci: la festa a New York (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – La loro storia d’amore è finita anni fa, eppure Flavio Briatore e Heidi Klum hanno deciso di diventare soci: insieme hanno aperto il Primo ‘Crazy Pizza’ degli Stati Uniti. A inaugurarlo la supermodella, che con l’imprenditore italiano ha avuto nel 2004 la prima figlia Leni: una selezionatissima lista di invitati, musica, spettacolo e poi tutto sui social, anche un video in cui appare una misteriosa ‘Pizza Hawaii’ con sopra l’ananas. L’ingrediente fu in passato motivo di scontri social con Gino Sorbillo: Briatore disse mesi fa che non ci sarebbe stata “frutta esotica” sulle sue pizze ed effettivamente nel menù di New York non appare alcuna ‘Pizza Hawaii’. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – La loro storia d’amore è finita anni fa, eppure Flaviohanno deciso di diventare: insieme hanno aperto il’ degli Stati Uniti. A inaugurarlo la supermodella, che con l’imprenditore italiano ha avuto nel 2004 la prima figlia Leni: una selezionatissima lista di invitati, musica, spettacolo e poi tutto suial, anche un video in cui appare una misteriosa ‘Hawaii’ con sopra l’ananas. L’ingrediente fu in passato motivo di scontrial con Gino Sorbillo:disse mesi fa che non ci sarebbe stata “frutta esotica” sulle sue pizze ed effettivamente nel menù di Newnon appare alcuna ‘Hawaii’.

