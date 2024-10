Precari storici docenti e ATA, indennizzo da 4 a 24 mesi, sarà stabilito da un giudice. Ok dalla Camera al Dl Salva Infrazioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Via libera da parte della Camera dei Deputati al decreto legge Salva Infrazioni che introduce, tra le altre misure, anche novità per i docenti e ATA Precari. L'articolo Precari storici docenti e ATA, indennizzo da 4 a 24 mesi, sarà stabilito da un giudice. Ok dalla Camera al Dl Salva Infrazioni . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Via libera da parte delladei Deputati al decreto leggeche introduce, tra le altre misure, anche novità per ie ATA. L'articoloe ATA,da 4 a 24da un. Okal Dl

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Precari storici docenti e ATA, indennizzo da 4 a 24 mesi, sarà stabilito da un giudice. Ok dalla Camera al Dl Salva Infrazioni; Precari scuola: ufficiale l'indennizzo da 4 a 24 mesi per docenti e Ata, provvedimento in Gazzetta Ufficiale; Precari storici docenti e ATA, in arrivo un indennizzo da 4 a 24 mesi, sarà stabilito da un giudice. Decreto Salva Infrazioni in Gazzetta Ufficiale. SCARICA testo; Novità per i docenti precari e ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Salva Infrazioni; Decreto Salva Infrazioni pubblicato in GU: indennizzi riconosciuti dal Giudice per docenti e ATA precari storici; Indennizzo per i precari storici della scuola: approvato decreto per indennità fino a 24 mensilità per docenti e ata; Leggi >>>

Docenti senza stipendio per 2 mesi: “Abbiamo dovuto chiedere prestiti ad amici e parenti”

(orizzontescuola.it)

Docenti senza stipendio per due mesi. Un problema tecnico che però ha scosso tantissimi insegnanti, sia di ruolo che supplenti. Proprio una precaria siciliana ha raccontato l'incredibile situazione al ...

Emendamenti DL Fiscale: Anief chiede più ATA e diritti per i precari

(ticonsiglio.com)

Il sindacato Anief propone emendamenti al Decreto Legge Fiscale per assumere più ATA nelle scuole e riconoscere indennità e diritti per i precari. Ecco le modifiche al DL proposte dal sindacato e tutt ...

Carta docenti precari: a chi spetta, come ottenerla, scadenza

(ticonsiglio.com)

A chi spetta, a quanto ammonta e quando scade la Carta per i docenti precari in arrivo dal 1° Gennaio, secondo le disposizioni della Legge di Bilancio 2025.

Scuola, stabilizzazione dei docenti precari storici. Urge il doppio canale

(unicosettimanale.it)

Video Precari storici Video Precari storici

La stabilizzazione dei docenti precari storici, sostiene il Comitato Precari Uniti per la ... è ripartita con circa 230 mila contratti a tempo determinato tra docenti e Ata (comprensivi di spezzoni ...