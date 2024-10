Lettera43.it - Piacenza, spunta un testimone della morte di Aurora Tila

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un supersarebbe stato decisivo per il fermo del 15enne accusato di aver ucciso la fidanzata, la 13enne precipitata venerdì 25 ottobre dall’ottavo piano del palazzo didove viveva con la madre. A riportarlo è Repubblica, che ha spiegato come lo stesso sarebbe stato presente sulla scena del presunto omicidio. Intanto l’autopsia effettuata sul corpogiovane ha evidenziato come la causasiano state delle fratture alla testa, con un «grave trauma cranico da caduta». Non sono risultate tuttavia «ferite riconducibili a una colluttazione»,non sarebbe stata aggredita o percossa primafatale caduta.