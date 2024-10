Nel recupero della settima giornata il Forlì incontra il Cittadella Vis Modena, il vice Ceglia: "Avversario duro" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Forlì nuovamente in campo mercoledì allo stadio "Allegretti" di San Damaso con l'obbiettivo di un pronto riscatto dopo aver rallentato la propria corsa sul campo dell'ex fanalino di coda Progresso. I galletti affronteranno una neo promossa ma con un organico da big, Cittadella Vis Modena capace Forlitoday.it - Nel recupero della settima giornata il Forlì incontra il Cittadella Vis Modena, il vice Ceglia: "Avversario duro" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)nuovamente in campo mercoledì allo stadio "Allegretti" di San Damaso con l'obbiettivo di un pronto riscatto dopo aver rallentato la propria corsa sul campo dell'ex fanalino di coda Progresso. I galletti affronteranno una neo promossa ma con un organico da big, CittaViscapace

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Nel recupero della settima giornata il Forlì incontra il Cittadella Vis Modena, il vice Ceglia: "Avversario duro"; Serie D Girone D - Recupero della 7a giornata: programma, risultati e classifica; CALCIO SERIE D: DOMANI IL FORLI' SUL CAMPO DELLA CITTADELLA VIS MODENA SENZA MACRI' E LUPATELLI; Fischietti indigesti, il Forlì tuona: "Così non va: meritiamo rispetto"; LIVE Fiorenzuola-Riccione: al Pavesi si gioca alle ore 17. La probabile formazione dei rossoneri; CALCIO SERIE D: DOMANI LA CITTADELLA VIS MODENA OSPITA IL FORLI' E RIENTRA MARCO GUIDONE; Leggi >>>

Fischietti indigesti, il Forlì tuona: "Così non va: meritiamo rispetto"

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Serie A, 7ª giornata: gli infortunati e i tempi di recupero

(fantacalcio.it)

Settima giornata di Serie A al via venerdì con l'anticipo delle 20:45 tra Cagliari e Venezia. Al sabato trittico di partite tra cui Toro-Juve, stanno cercando di recuperare in extremis i granata Praet ...

Forlì, una giornata da sfruttare. Progresso affamato, ma da battere

(ilrestodelcarlino.it)

Trappola in fondo alla classifica per il Forlì, orfano di mister Alessandro Miramari sul ... suo percorso conservativo") e Barbatosta ("contiamo di averlo in gruppo nella settimana entrante"). Ceglia ...

Esordio amaro per il Forlì: brutta sconfitta alla "prima" sul campo del Gatteo

(calcioa5live.com)

Questo era l’esordio del Forlì nella competizione, poiché nella prima giornata la partita contro il Futsal Ponte Rodoni era stata rinviata. Il match di recupero si giocherà mercoledì sera alle 21:30 ...