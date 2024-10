Nel dubbio tra i BRICS e gli Usa L’Arabia Saudita sceglie di non scegliere. Finché può… (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha messo un piede nei BRICS ma cerca intanto di non dispiacere agli Usa. Nel dubbio tra i BRICS e gli Usa L’Arabia Saudita sceglie di non scegliere. Finché può InsideOver. It.insideover.com - Nel dubbio tra i BRICS e gli Usa L’Arabia Saudita sceglie di non scegliere. Finché può… Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha messo un piede neima cerca intanto di non dispiacere agli Usa. Neltra ie gli Usadi nonre.può InsideOver.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le mosse dell'Arabia Saudita tra Usa e BRICS; Il blocco dei BRICS nella Transizione Energetica; L’evoluzione del summit Brics dal punto di vista asiatico; I giganti energetici del Medio Oriente usano i Brics per negoziare con gli Stati Uniti; In piazza c’è l’altro sud globale: «Per i popoli una falsa speranza»; Leggi >>>

Arabia Saudita ed Emirati: nei BRICS ma “a due velocità”

(ispionline.it)

Nel formato dei BRICS, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno i medesimi obiettivi, ma gli emiratini corrono, mentre i sauditi soppesano ogni passo ...

I Brics hanno raddoppiato i componenti e ora sfidano il G7

(wired.it)

Da cinque a nove paesi, con l'Arabia Saudita che potrebbe diventare il decimo membro. Il gruppo dei paesi emergenti guidato da Cina e India e Russia ora rappresenta il 41% della popolazione mondiale e ...

Perché i Brics non riusciranno a creare l’anti-dollaro. L’analisi di Salcioli (Assiom Forex)

(informazione.it)

Lo strategist si dice ‘scettico’ rispetto al piano dei Paesi Brics di creare una valuta e un sistema bancario paralleli a quelli occidentali. Dubbi anche sul nervosismo per il risultato delle presiden ...

BRICS: l’America Latina tra dubbi e nuove alleanze

(ispionline.it)

Radicalizzazione e Terrorismo Internazionale L’Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Terrorismo Internazionale svolge analisi empirica sull’estremismo violento e non-violento in Europa e nel mondo, ...