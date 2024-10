Nel Comasco arriva il ristorante di mare dove i piatti di pesce sono all'asta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova apertura e novità nel Comasco: arriva Triporto, il rivoluzionario ristorante dedicato alla cucina di mare nato dalle menti creative di Pabel Ruggiero e Filippo Lo Forte che quasi dieci anni fa, insieme a Stefano Mandaradoni e Danilo Giaffreda, hanno dato vita a Pane & Trita. A Cantù in via Quicomo.it - Nel Comasco arriva il ristorante di mare dove i piatti di pesce sono all'asta Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuova apertura e novità nelTriporto, il rivoluzionariodedicato alla cucina dinato dalle menti creative di Pabel Ruggiero e Filippo Lo Forte che quasi dieci anni fa, insieme a Stefano Mandaradoni e Danilo Giaffreda, hanno dato vita a Pane & Trita. A Cantù in via

Da oggi a Cantù c’è un porto sicuro per chi ama la cucina di mare: TIPORTO

(ciaocomo.it)

E' sbarcato a Cantù TIPORTO il nuovo ristorante di mare che, oltre ad un menù fresco e accattivante, ricrea l'atmosfera dei veraci banchi dei mercati del pesce ...

Tiporto apre nel comasco il suo concept di ristorante con asta

(gdoweek.it)

Tiporto apre il secondo ristorante: questa volta debutta nel comasco, a Cantù, dopo l'esordio a Monza ... Tiporto è un progetto di ristorazione dedicato alla cucina di mare sviluppato da Pabel ...

(comozero.it)

(comozero.it)

