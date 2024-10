Gaeta.it - Napoli-Milano in un’ora: l’incredibile primato del treno più veloce del mondo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersolo in un. Eccodelpiùal: va a 600 km/h. I treni ad alta velocità sono considerati mezzi di trasporti all’avanguardia, in grado di permettere spostamenti a lunga distanza in brevissimo tempo. A quanto pare fra qualche anno sarà più facile spostarsi da un punto all’altro di un continente con unrispetto ad un aereo. Non tutti sanno che diversi treni vanno molto più veloci degli aerei e sono costruiti con tecnologie avanzate, pensati cercando di tenere conto di tutte le necessità dei propri viaggiatori. Ad oggi esistono già treni che percorrono circa 600 km/h e che potrebbero far visitare l’intera Italia da nord a sud in meno di due ore. Sono veicoli che vanno a trazione magnetica, eliminano l’effetto dell’attrito e di conseguenza necessitano di una tipologia apposita di ferrovia.