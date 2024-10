Mistermovie.it - Mister Movie | Lo scrittore di Armor Wars rivela se il film Marvel verrà cancellato

Lo scrittore Yassir Lester rassicura i fan di Armor Wars che il progetto non è cancellato, ma il futuro del film rimane incerto. Ecco gli aggiornamenti sul nuovo progetto. Un Progetto in Stallo ma Ancora Vivo Mentre l'attesa per Armor Wars si prolunga, i fan dell'universo Marvel sperano di vedere finalmente James "War Machine" Rhodes (interpretato da Don Cheadle) come protagonista di un'avventura tutta sua. Annunciato per la prima volta nel 2020 come serie TV, il progetto ha subito una trasformazione nel 2022, passando dal piccolo schermo al cinema. Tuttavia, nonostante l'evoluzione in lungometraggio, Armor Wars non ha ancora trovato uno slot ufficiale tra le uscite Marvel previste per il 2026, 2027 e 2028.