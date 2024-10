Calciomercato.it - Milan ko, Fonseca non ci sta: “Impedito al Napoli di uscire”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le dichiarazioni didopo la sconfitta colche spedisce il suoa -11 dalla vetta della classifica Ilperde lo scontro diretto cole casca a -11 (con una gara in meno) dal primo posto occupato proprio dagli azzurri. Ma peri rossoneri sono ancora in corsa per lo Scudetto: “Nessuna squadra ha vinto il campionato dopo nove giornate – ha detto il portoghese al microfono di ‘Dazn’ – e nessuna l’ha perso dopo altrettante partite. Per questo motivo dobbiamo proseguire nel percorso di crescita, ma è chiaro che serviranno risultati per entrare in questa lotta”., parla– calciomercato.