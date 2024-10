Marilena Scioli nuova dirigente della questura di Chieti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La questura di Chieti accoglie un nuovo importante innesto nella sua dirigenza: Marilena Scioli, primo dirigente della polizia, ha assunto la guida della Divisione Pasi (Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione). Abruzzese di origine, Scioli porta con sé un lungo percorso professionale Chietitoday.it - Marilena Scioli nuova dirigente della questura di Chieti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladiaccoglie un nuovo importante innesto nella sua dirigenza:, primopolizia, ha assunto la guidaDivisione Pasi (Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione). Abruzzese di origine,porta con sé un lungo percorso professionale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Altri Comuni: Marilena Scioli nuovo dirigente della divisione P.a.s.i. della Questura di Chieti; Polizia di Stato: ecco i nuovi dirigenti. E Francesco Barnaba va in pensione; Una Questura tutta rosa, o quasi: ecco le donne nei posti strategici per l'attacco al crimine; Modello Brindisi : sette donne al "comando" alla questura di Brindisi; Dal caso Yara alle indagini contro la 'ndrangheta: ecco il nuovo dirigente del commissariato di Ostuni; Leggi >>>

Stellantis Italia riparte da Antonella Bruno, chi è la nuova dirigente

(informazione.it)

Ne parlano anche altri media Antonella Bruno è stata nominata Managing Director di Stellantis Italia con effetto immediato. Bruno avrà la responsabilità di gestire le operazioni italiane per i ...

Insediata nuova dirigente della Squadra Mobile di Padova

(msn.com)

(ANSA) - PADOVA, 24 SET - Si è insediata stamani alla Squadra Mobile di Padova la nuove dirigente Immacolata Benvenuto, proveniente dalla Questura di Treviso dove ricopriva lo stesso incarico.

Nuova dirigente della DIGOS di Latina: si tratta della dottoressa Roberta Silveri

(latinaquotidiano.it)

La Dottoressa Roberta Silveri, Commissario Capo della Polizia di Stato, è stata recentemente nominata come nuova Dirigente della DIGOS di Latina, subentrando al Dr. Stefano Cilli. Nata a Roma nel 1992 ...

Roberta Silveri è la nuova dirigente della Digos di Latina

(ilmessaggero.it)

Il commissario capo Roberta Silveri è la nuova dirigente della Digos di Latina. Nata a Roma nel 1992 è cresciuta a Salerno, dove nel 2016 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza ...