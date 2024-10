Mantova-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Palermo, match dello stadio Danilo Martelli valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La squadra allenata da Davide Possanzini, tra alti e bassi, sta disputando una buona prima parte di stagione e ora spera di confezionare il colpaccio contro una delle avversarie più quotate per la promozione in Serie A. Mantova-Palermo, come seguire il match La compagine rosanero di Alessio Dionisi, invece, deve trovare una maggiore continuità a livello di risultati se vuole mettere nel mirino il terzetto di squadre che si trova attualmente in testa alla classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Danilo Martelli valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. La squadra allenata da Davide Possanzini, tra alti e bassi, sta disputando una buona prima parte di stagione e ora spera di confezionare il colpaccio contro una delle avversarie più quotate per la promozione inA., come seguire il match La compagine rosanero di Alessio Dionisi, invece, deve trovare una maggiore continuità a livello di risultati se vuole mettere nel mirino il terzetto di squadre che si trova attualmente in testa alla classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Mantova-Palermo, probabili formazioni e dove vederla

Mantova-Palermo è un match valido per l'undicesima giornata di serie B. Qui di seguito andiamo a leggere le ultime notizie, le probabili formazioni e dove vederla.

Mantova-Palermo: trasferta complicata per i rosanero. Il pronostico

La formazione di Possanzini è una delle tre squadre ancora imbattute in casa in questo campionato. Il pronostico e le quote di Mantova-Palermo

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset

Mantova-Palermo, le probabili formazioni: Di Mariano pronto a tornare titolare, Ceccaroni confermato a sinistra?

Le ultime sull'undici titolare che domani sera affronterà la squadra di Possanzini: Dionisi ha ancora qualche dubbio che scioglierà soltanto nella giornata di domani. L'esterno palermitano potrebbe to