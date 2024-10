Ilfattoquotidiano.it - Magia dei Caraibi: scegli il tuo eden

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un concentrato di gioia ed energia! Paesaggi verdissimi, spiagge di sabbia bianca e onde cristalline. L’America Centrale è un mix unico, un mosaico di storie, culture e tradizioni, tutte intrecciate e trasformate nel tempo, tra influenze d’oltreoceano e carattere locale. Ogni angolo ha il suo fascino, ma c’è un filo comune che le unisce tutte: la vibrante “alma caribeña”, tutta da scoprire. La Repubblica Dominicana è un richiamo per una vacanza total relax. Spiagge candide dove il mare sembra dipinto, palme e roseti (la rosa di Bayahibe è uno dei simboli nazionali), un, ma con la giusta verve, animata dal merengue e da qualche goccio di ottimo rum prodotto a km zero. L’anima allegra deialeggia anche in Messico, terra continentale dalle mille sfumature.