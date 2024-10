L'Università di Cagliari per le donne nel business digitale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L' Ateneo del capoluogo sardo ha ospitato Innovate Her: Women’s Empowerment Global Summit for Emerging Technologies. Workshop, forum, tavole rotonde e networking sul ruolo femminile nelle tecnologie emergenti e l'imprenditorialità digitale. Laverita.info - L'Università di Cagliari per le donne nel business digitale Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L' Ateneo del capoluogo sardo ha ospitato Innovate Her: Women’s Empowerment Global Summit for Emerging Technologies. Workshop, forum, tavole rotonde e networking sul ruolo femminile nelle tecnologie emergenti e l'imprenditorialità

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Camilla Piredda: «Negli Atenei molestie e abusi, le donne trattate come oggetti»; A Monserrato le scuole incontrano le ricercatrici dell'ateneo di Cagliari; Blog | Università di Cagliari, l'onda "rivoluzionaria" della rettrice Maria Del Zompo; “Quello che le donne non dicono”: venerdì 2 dicembre 2022 tavola rotonda al Search; L'Università di Cagliari per le donne: approvato il piano per l'uguaglianza di genere -; Premio Donna e Lavoro 2023. L’assessore Lai: “Valorizzare e riconoscere l’eccellenza del lavoro e delle professionalità delle donne della Sardegna”; Leggi >>>

Nuove tecnologie, a Cagliari le donne rilanciano il loro ruolo

(rainews.it)

250 professioniste da tutto il mondo per "Innovateher", evento organizzato dal Crea dell'Università per favorire la crescita femminile nel settore dell'intelligenza artificiale ...

''Più donne nella fisica'', premiata una studentessa di Quartu

(rainews.it)

Anna Kurzina, studentessa dell'Università di Cagliari, è tra le vincitrici - sono 23 in tutta Italia - del concorso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare “Più donne nella fisica”. La cerimonia di ...

Feminas, Cagliari si schiera contro la violenza di genere

(msn.com)

Torna "Feminas. Cagliari contro la violenza": l'edizione di quest'anno è intitolata "Corpi e parole". Via alla raccolta di proposte per un calendario di eventi con un obiettivo: la valorizzazione dell ...

Al via l'InnovateHer Global Summit 2024, l'evento dedicato a imprenditrici leader del settore tecnologico

(repubblica.it)

Appuntamento per il 25 e 26 ottobre all'Università di Cagliari con workshop, forum, tavole rotonde e networking. Tra i temi al centro dell'evento anche ...