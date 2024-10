Lanazione.it - L’odissea di Luca Bizzarri sul treno Bologna-Firenze (mai arrivato): “Tre ore fermi, siamo tornati indietro”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Un’odissea. È quella che Lucca, come tanti, ha vissuto stasera sultra. È stato lo stesso comico, che aveva uno spettacolo in programma al teatro Puccini di, ad aver raccontato in diretta sulla sua pagina Instagram quello che è accaduto. Il comico è salito suldaintorno alle ore 18. Ma subito sono iniziati i problemi. A causa di un guasto, la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata. "Sono le 7 – raccontasu Instagram –, sarei già dovuto essere a, ma. Stasera ho lo spettacolo ama il capomi ha detto che potrei non riuscire ad arrivare a fare lo spettacolo”.