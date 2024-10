Latina / Palestre scolastiche per le attività extra-scolastiche, in corso l’assegnazione delle concessioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Latina – È in corso in questi giorni l’assegnazione delle concessioni degli impianti sportivi in uso non esclusivo alle associazioni che hanno partecipato al bando in scadenza lo scorso agosto. A beneficiare del bando sono le associazioni e le società sportive legalmente costituite, iscritte al Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche o affiliate a Federazioni L'articolo Latina / Palestre scolastiche per le attività extra-scolastiche, in corso l’assegnazione delle concessioni Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Palestre scolastiche per le attività extra-scolastiche, in corso l’assegnazione delle concessioni Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– È inin questi giornidegli impianti sportivi in uso non esclusivo alle associazioni che hanno partecipato al bando in scadenza lo sagosto. A beneficiare del bando sono le associazioni e le società sportive legalmente costituite, iscritte al Registro NazionaleSportive Dilettantistiche o affiliate a Federazioni L'articoloper le, inTemporeale Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Al via le concessioni delle palestre scolastiche alle associazioni sportive; Al via le concessioni degli impianti sportivi degli istituti della Provincia di Latina alle associazioni.; Il Sindaco di Latina Celentano: “Palestre scolastiche, ottimo lavoro dell’assessore Chiarato”; Latina / Sedici impianti sportivi annessi agli Istituti Superiori, online il bando per uso extra-scolastico; Frasca, la palestra dei campioni; Latina: Cantiere città-Junior Edition; Leggi >>>

Al via le concessioni degli impianti sportivi degli istituti provinciali alle associazioni

(radioluna.it)

LATINA – È in corso in questi giorni l’assegnazione delle concessioni degli impianti sportivi in uso non esclusivo alle associazioni che hanno partecipato al bando in scadenza lo scorso agosto. A bene ...

Latina / Palestre scolastiche più accessibili, le dichiarazioni della sindaca Celentano

(temporeale.info)

LATINA – “Sono pienamente soddisfatta del lavoro svolto ... della modifica del Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali. La rivisitazione del regolamento, ed in ...

Palestre scolastiche più accessibili, impegno massimo da parte del Comune di Latina

(latinacorriere.it)

E’ questa, al margine dell’ultimo Consiglio Comunale, l’arma messa in campo dall’Amministrazione Celentano per superare le attuali criticità e per massimizzare le possibilità di accesso e d’uso delle ...

Il Sindaco di Latina Celentano: “Palestre scolastiche, ottimo lavoro dell’assessore Chiarato”

(latinaquotidiano.it)

Il sindaco Matilde Celentano, all’indomani dell’assise che ha licenziato la modifica del Regolamento, dice la sua sulla situazione delle palestre scolastiche ... otto municipalità della provincia di ...