La polizia locale di Ancona intensifica i controlli per garantire la sicurezza stradale

Ladilancia un appello alla cittadinanza per un maggiore rispetto delle norme del Codice della Strada. Negli ultimi trenta giorni, infatti, sono stati registrati un numero considerevole di infrazioni riguardanti ladei mezzi in circolazione. Questa situazione ha portato a una campagna di controllo che ha messo in evidenza come lasia diventata una questione urgente nella città dorica. Incremento delle infrazioni sulladei mezzi Tra settembre e ottobre, idellahanno portato all'elevazione di 198 sanzioni per mancata revisione dei veicoli, violazione dell'articolo 80 del Codice della Strada. Inoltre, sono state emesse 30 sanzioni a fronte di veicoli sprovvisti di assicurazione, in violazione dell'articolo 193.