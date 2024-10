La not dalis muars - Rievocazione del Capodanno Celtico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rievocazione del Capodanno Celtico! Chioschi, mangiafuoco, musica e molto altro per le suggestive vie di Ampezzo.Il programma: dalle 16 alle 18 – Sospesi tra due mondi OSPESI TRA DUE MONDI – laboratorio di equilibrismo sul sagrato della Chiesa (evento organizzato in collaborazione con Udinetoday.it - La not dalis muars - Rievocazione del Capodanno Celtico Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)del! Chioschi, mangiafuoco, musica e molto altro per le suggestive vie di Ampezzo.Il programma: dalle 16 alle 18 – Sospesi tra due mondi OSPESI TRA DUE MONDI – laboratorio di equilibrismo sul sagrato della Chiesa (evento organizzato in collaborazione con

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La "Not Dalis Muars" 2019 ad Ampezzo; Feste dei Santi, di Halloween e Capodanno Celtico 2024 in Friuli Venezia Giulia; Cosa fare ad Halloween in Friuli Venezia Giulia: tutti gli eventi; Ampezzo, capodanno celtico nella valle del Lumiei; Feste dei Santi, di Halloween e Capodanno Celtico 2023 in Friuli Venezia Giulia; Cosa fare per Halloween a Udine e dintorni; Leggi >>>

Battaglia di Henni-Bu-Meliana del 1911: rievocazione per i Cavalleggeri di Lodi

(lecceprima.it)

LECCE – Nella caserma “Nacci”, sede del 15esimo reggimento “Cavalleggeri di Lodi”, è stata rievocata la battaglia di Henni-Bu-Meliana della guerra italo-turca. La condotta del primo e ...

Torna la Rievocazione Storica Thiene 1492 in due week end da non perdere

(altovicentinonline.it)

Altri volontari operano nel Laboratorio Tecnico e costruiscono bancarelle, taverne, insegne, cartelli e tutto ciò che si rende necessario alla realizzazione della Rievocazione. Una squadra ...

Presepe vivente di Tarquinia, una rievocazione teatralizzata

(msn.com)

Una rievocazione teatralizzata. La nuova edizione del presepe vivente di Tarquinia, che ritorna nella suggestiva cornice del convento di San Francesco, presenterà al pubblico varie scene recitate ...

La rievocazione storica del Circuito del Tigullio

(lautomobile.aci.it)

Un weekend ligure all’insegna dei motori La memoria di questo circuito storico è stata rispolverata dal MotoClub Colombo, che nel 2022 ha organizzato la prima rievocazione della gara motociclistica.