La Lega contro Ghali per il tour con bandiera della Palestina e ong: «Fomenta l’immigrazione clandestina» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ghali sta riempiendo in questi giorni il Forum di Assago, da dove è partito il suo tour, che sempre a Milano terminerà il 15 novembre. E ieri sera, al debutto, l’artista ha ribadito con parole e gesti le sue convinzioni su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Quella che Israele sta conducendo «non è guerra, ma un genocidio», ha ribadito come già aveva detto all’ultimo Festival di Sanremo poco prima di salire sul palco. E a riprova della sua militanza ha chiuso il concerto cantando “Casa mia” – il successo portato 9 mesi fa alla kermesse – sventolando dal palco una grande bandiera della Palestina. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sta riempiendo in questi giorni il Forum di Assago, da dove è partito il suo, che sempre a Milano terminerà il 15 novembre. E ieri sera, al debutto, l’artista ha ribadito con parole e gesti le sue convinzioni su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Quella che Israele sta conducendo «non è guerra, ma un genocidio», ha ribadito come già aveva detto all’ultimo Festival di Sanremo poco prima di salire sul palco. E a riprovasua militanza ha chiuso il concerto cantando “Casa mia” – il successo portato 9 mesi fa alla kermesse – sventolando dal palco una grande

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La Lega contro Ghali per il tour con bandiera della Palestina e ong: «Fomenta l'immigrazione clandestina; La Lega contro Ghali: “Dal rapper un appello a favore dell’immigrazione clandestina, non se ne sentiva il bis…; Il sottosegretario leghista Morelli: “Rai punisca Ghali. Sì a un Daspo per cantanti che fanno politica…; I fischi a Geolier per la Lucarelli sono razzisti? Morelli (Lega): “Lei un personaggio come Chiara Ferragni. Cercano la polemica per forza”. E su Ghali e la politica a Sanremo: “Non è un concertone del Primo Maggio”; Fiorella Mannoia dà del pagliaccio al leghista Morelli che propone il Daspo ai cantanti; Rai, il Viminale dà la scorta a Sergio. La Lega spera di convincere Meloni a riconfermarlo; Leggi >>>

La Lega contro Ghali: “Dal rapper un appello a favore dell’immigrazione clandestina, non se ne sentiva il bisogno”

(informazione.it)

L’album Pizza Kebab Vol.1 lo scorso dicembre, poi il Festival di Sanremo con Casa Mia e Rich Ciolino e ancora i singoli Paprika e Niente panico, con cui ha affrontato la malattia della madre. È stato ...

Migranti: Crippa (Lega), 'da Ghali messaggio pericoloso, non se ne sentiva il bisogno'

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Proprio non ne sentivamo il bisogno dell'appello all'immigrazione clandestina e illegale del rapper Ghali fatto al Forum di Milano con tanto di bandiera della Palestina, se ...

Ghali torna live: “Questo è un tour contro la paura”. La scaletta e l’ordine delle canzoni

(deejay.it)

"Sto vivendo il periodo più brutto della mia vita ma ne siamo usciti bene, grazie anche al vostro supporto. Io sono semplicità e verità, se ce l’ha fatta uno come me ce la può fare chiunque" ...

Ghali apre il tour con uno show caleidoscopico a Milano: “Il coraggio è contagioso”

(informazione.it)

Per una coincidenza del destino, nel giorno del sesto anniversario del suo primo concerto al Forum, Ghali è tornato ad Assago per la data iniziale del tour. L’artista ha raccontato il ritorno sul palc ...