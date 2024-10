Ilfattoquotidiano.it - Katy Perry festeggia i 40 anni e regala agli invitati una siringa-giocattolo: una risposta alle voci sul suo presunto utilizzo di Ozempic?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è tornata. E non solo dal punto di vista musicale, con il suo album, intitolato 143, uscito lo scorso 20 settembre, ma anche per gli incredibilimenti dei suoi 40, compiuti il 25 ottobre. In occasione del suo compleanno, infatti, la celebre popstar, che da tempo è perseguitata dcritiche per undel farmaco dimagrante, avrebbe scelto di rispedire al mittente tutte le accuse e di scherzare con glindo loro una bomboniera molto particolare: una mini-, vuota, con la scritta OzempiKP, riporta The Mirror. Un gadget simpatico, che vuole ironizzare su una serie di illazioni che hanno colpito la cantante, soprattutto durante l’estate, e che ora si sarebbe presa una piccola rinvincita ironizzando sulla questione legata all’uso,, del farmaco dimagrante.