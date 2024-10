Inaugurata Foresta Levissima, progetto di riforestazione in Val di Fiemme (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’iniziativa contribuisce non solo al recupero delle foreste, ma anche al ripristino della biodiversità e alla tutela del delicato equilibrio ambientale della zona Tra il 28 e il 30 ottobre del 2018, la Tempesta Vaia ha colpito duramente il patrimonio Forestale italiano, devastando aree boschive, 14 milioni di alberi totali nell’area Nord-Est italiana. Oggi, in Sbircialanotizia.it - Inaugurata Foresta Levissima, progetto di riforestazione in Val di Fiemme Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’iniziativa contribuisce non solo al recupero delle foreste, ma anche al ripristino della biodiversità e alla tutela del delicato equilibrio ambientale della zona Tra il 28 e il 30 ottobre del 2018, la Tempesta Vaia ha colpito duramente il patrimoniole italiano, devastando aree boschive, 14 milioni di alberi totali nell’area Nord-Est italiana. Oggi, in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Inaugurata Foresta Levissima, progetto di riforestazione in Val di Fiemme; Artigiano in Fiera, all’edizione 2024 2.800 espositori da 90 paesi; Anche gli animali si ‘sbronzano’, dalle scimmie agli uccelli ecco come assumono alcol; Naim Qassem, il nuovo leader Hezbollah: "La vittoria sarà nostra"; Petrucci: “Bisogna agire dall’infanzia per ridurre il gender gap”; vittorio emanuele di savoia; Leggi >>>

Inaugurata Foresta Levissima, progetto di riforestazione in Val di Fiemme

(lanuovasardegna.it)

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Tra il 28 e il 30 ottobre del 2018, la Tempesta Vaia ha colpito duramente il patrimonio forestale italiano, devastando aree boschive, 14 milioni di alberi totali nell’area ...

Inaugurata Struttura residenziale psichiatrica di Piazza Urbania

(quotidianosanita.it)

La cerimonia alla presenza dell’assessore alla Sanitò D’Amato e del Dg dell’Asl Roma 2 Degrassi. La struttura, sita nel quartiere San Basilio, può contare su una permanenza h24 di 14 utenti.

Foresta amazzonica

(lsdi.it)

Tenere sotto controllo e salvaguardare le foresta amazzonica. E’ l’ obbiettivo al centro di un nuovo progetto di Data Journalism, InfoAmazonia, lanciato in occasione del Rio20. La piattaforma – ...

IL PROGETTO - Inaugurata la mostra "Art éco", tra arte, sostenibilità e partecipazione civica nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo

(napolimagazine.com)

Video Inaugurata Foresta Video Inaugurata Foresta

Si è tenuta, presso la storica Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, l’inaugurazione del progetto artistico "Art éco" un evento ... L'evento è stato inaugurato dagli interventi istituzionali di Luigi ...