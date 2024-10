In arrivo a Milano un maxi sciopero dei mezzi senza orari (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In arrivo una giornata nera per i lavoratori di Milano. Per venerdì 8 novembre è stato un indetto uno sciopero dei mezzi a livello nazionale: i lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore e non ci sarà alcuna fascia di garanzia. Questo vuol dire che metro, bus e tram Atm potrebbero subire Milanotoday.it - In arrivo a Milano un maxi sciopero dei mezzi senza orari Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Inuna giornata nera per i lavoratori di. Per venerdì 8 novembre è stato un indetto unodeia livello nazionale: i lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore e non ci sarà alcuna fascia di garanzia. Questo vuol dire che metro, bus e tram Atm potrebbero subire

Maxi-rissa in pieno centro a Milano: otto poliziotti feriti, sei persone arrestate

(ilfattoquotidiano.it)

Una notte di violenza nel cuore di Milano, in via Fiori Chiari, nella zona di Brera, E’ accaduto, riportata MilanoToday, tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre intorno all’1,30, quando una volante della p ...

Alleanza mafie in Lombardia: nuovi arresti in arrivo, la maxi inchiesta Hydra si allarga

(affaritaliani.it)

Il Riesame conferma l'esistenza di un'alleanza tra Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta in Lombardia. Il Riesame di Milano emette ulteriori ordinanze ...

Maxi retata a Milano: arrestati numerosi ultras di Inter e Milan

(corrieredellosport.it)

L'aggravante quindi è di aver commesso i fatti "anche al fine di favorire l'associazione mafiosa dei Bellocco, a cui Bellocco Antonio (ucciso di recente ndr), arrivato a Milano grazie a Ferdico ...

Maxi sequestro di giocattoli per Halloween a Concorezzo e Brugherio

(ilcittadinomb.it)

Agenti della polizia locale di Milano a Concorezzo e Brugherio per la maxi operazione di sequestro di circa 80mila giocattoli in vendita per Halloween.