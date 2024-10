Il palazzo a Londra e il peculato senza scopo di lucro | le motivazioni della sentenza di condanna al cardinale Becciu

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È stata confermata l’accusa dia danno delAngelo, pur «finalità di». Lo si apprende dalledepositate dal Tribunale vaticano: in totale 819 pagine che ripercorrono passo dopo passo tutti i risvolticomplessissima rete di speculazioni finanziarie e intrighi che ha interessato la Santa Sede dal 2011. Secondo i magistrati, l’investimento neldidi Sloane Avenue fu un semplice azzardo. Ma, per le leggi vaticane, il reato disussiste purche l’imputato abbia personalmente intascato i soldi. Insieme al, ex Sostituto per gli Affari generaliSegreteria di Stato, sono statite altre sei persone. I reati variano dall’uso illecito di fondi, all’autoriciclaggio fino a estorsione e truffa aggravata.