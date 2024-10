Quifinanza.it - Il giro d’affari di Halloween in Italia è di 300 milioni: lo festeggia il 64% delle famiglie

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diffusasi inper gioco e voglia di esterofilia, la festa diha conquistato nel corso degli anni un ruolo sempre più centrale nel calendarioricorrenze nostrane. Secondo Confesercenti-Ipsos, a celebrare la festastreghe e dei mostri sono il 64%ne (60% solo lo scorso anno), con iltotale per maschere, caramelle e decorazione che vale circa 300di euro. Quest’anno, tuttavia, c’è da registrare il calo della produzione di zucche in, scese di ben il 25% a causa della combinazione tra alluvioni e siccità. IldiinCosì come riferito nello studio di Confesercenti-Ipsos, la festa diha attratto nel corso degli ultimi anni sempre più consumatori in, con ilche nel 2024 arriva a 300di euro.