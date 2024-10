Il GASP Morbegno a Ravenna per il torneo di Volley Integrato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Accademia dello Sport di Torino si è aggiudicata la 18ª edizione di “Oltre la Siepe”, il torneo di pallavolo per atleti con disabilità intellettivo-relazionale organizzato dal Comitato territoriale CSI Ravenna. Il verdetto è scaturito dai due giorni di partite giocatesi nelle palestre della Sondriotoday.it - Il GASP Morbegno a Ravenna per il torneo di Volley Integrato Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’Accademia dello Sport di Torino si è aggiudicata la 18ª edizione di “Oltre la Siepe”, ildi pallavolo per atleti con disabilità intellettivo-relazionale organizzato dal Comitato territoriale CSI. Il verdetto è scaturito dai due giorni di partite giocatesi nelle palestre della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilper il torneo di Volley Integrato;seconda ai Campionati Nazionali CSI di Pallavolo Integrata;, un weekend all’insegna della pallavolo inclusiva; Accademia dello Sport Porte seconda al Campionato italiano di pallavolo integrata CSI-FISDIR;SECONDA AI CAMPIONATI NAZIONALI CSI DI PALLAVOLO INTEGRATA; Volley, si è concluso il torneo per disabili “Oltre la siepe”: vince Roma 81; Leggi >>>

A Ravenna una mostra per riflettere sull’immagine femminile negli ultimi 50 anni e su come è cambiata

(artribune.com)

Per l’appunto, il corpo è al centro della mostra collettiva che, in un percorso articolato in quattro nuclei tematici – Album di famiglia, Identità di genere, Stereotipi e spazi domestici ...

Morbegno: sospeso l’insegnante che ha schiaffeggiato un allievo

(informazione.it)

È stato sospeso dall’insegnamento con effetto immediato l’insegnante accusato di aver schiaffeggiato un allievo di 18 anni all’istituto superiore Romegialli di Morbegno. L’episodio ...

Ravenna, incendio al porto. Brucia un nastro trasportatore

(corriereromagna.it)

RAVENNA - Situazione sotto controllo in serata, dopo l’allarme diramato alle 18 all’altezza della Ifa, ditta affacciata sulla banchina del Largo Trattaroli, al porto di Ravenna. A prendere fuoco pare ...

Incidente a Ravenna: si schianta con l’auto contro un albero, è grave

(msn.com)

Ravenna, 14 settembre 2024 - Forse un colpo di sonno è alla base del tremendo successo avvenuto questa mattina, verso le 7.30, in via Trieste, a Ravenna. Al volante di una Dacia c'era un uomo di ...