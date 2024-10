Highlights Preston-Arsenal 0-3, Carabao Cup 2024/25 (VIDEO) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Preston-Arsenal 0-3, sfida valida per il quarto turno di Carabao Cup 2024/25. Tutto facile per i Gunners, che dominano contro la formazione di Championship e vincono con merito. Sblocca la sfida Gabriel Jesus al 24?, poi raddoppia il classe 2007 Nwaneri al 33?. Nella ripresa Havertz sigla il definitivo 3-0 al 57?. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti. Highlights Preston-Arsenal 0-3, Carabao Cup 2024/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di0-3, sfida valida per il quarto turno diCup/25. Tutto facile per i Gunners, che dominano contro la formazione di Championship e vincono con merito. Sblocca la sfida Gabriel Jesus al 24?, poi raddoppia il classe 2007 Nwaneri al 33?. Nella ripresa Havertz sigla il definitivo 3-0 al 57?. Di seguito ilcon le azioni salienti.0-3,Cup/25 () SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Southampton, incendio vicino allo stadio: rinviata la partita di Championship; Liverpool, Origi fa gol dello scorpione alin Carabao Cup. Video;vittoria facile in Carabao Cup! Tre gol al, vittoria facile in Carabao Cup! Tre gol al, le probabili formazioni: ottavi di EFL Cup; Il ragazzo è pronto | Arteta elogia Nwaneri dopo la doppietta in Coppa di Lega; Approfondisci ??

Preston 0-3 Arsenal: Highlights, man of the match, stats as Ethan Nwaneri scores EFL Cup stunner

(sportsmole.co.uk)

Hale End gem Ethan Nwaneri scored a record-breaking stunner as Arsenal strode to a 3-0 win over Preston North End in the last 16 of the EFL Cup at Deepdale.

Preston 0-3 Arsenal: Gunners book Carabao Cup quarter-final spot after Ethan Nwaneri stunner

(skysports.com)

Much-changed Arsenal coasted into the quarter-finals of the Carabao Cup with a 3-0 victory over Championship side Preston, including a stunner from teenage forward Ethan Nwaneri. The 17-year-old - ...

Preston North End 0-3 Arsenal RECAP as Ethan Nwaneri stunner helps visitors progress to Carabao Cup quarter-finals

(lep.co.uk)

With mist in the air and Deepdale's lights shining bright, the scene was perfectly set for Carabao Cup action - as Preston North End prepared to lock horns with one of the finest teams in the land.

Preston North End vs. Arsenal live stream, lineups: Where to watch EFL Cup online, prediction, odds

(msn.com)

Arsenal begin a stretch of four straight away games on Wednesday when they face Preston North End with a spot in the EFL Cup quarterfinals on the line. Preston have already bettered last season's ...