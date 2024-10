Highlights e gol Atalanta-Monza 2-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Atalanta-Monza, match della decima giornata di Serie A 2024/2025. Gian Piero Gasperini la vince con i cambi dopo un primo tempo opaco: Samardzic sblocca il risultato al 70? con un tiro a centro area, Zappacosta la chiude all’88’ con una conclusione a giro dalla distanza. Annullato un gol al Monza sullo 0-0: Vignato aveva depositato in rete con un tiro cross, ma l’arbitro ha ravvisato una spinta di Djuric. Ecco le azioni salienti. LE PAGELLE pic.twitter.com/RyZTEsuO8G — Goal Highlights on @CenterOfGoals (@PatriaP65246) October 30, 2024 pic.twitter.com/etgIm11x9F — Goal Highlights on @CenterOfGoals (@PatriaP65246) October 30, 2024 Highlights e gol Atalanta-Monza 2-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di, match della decima giornata di. Gian Piero Gasperini la vince con i cambi dopo un primo tempo opaco: Samardzic sblocca il risultato al 70? con un tiro a centro area, Zappacosta la chiude all’88’ con una conclusione a giro dalla distanza. Annullato un gol alsullo 0-0: Vignato aveva depositato in rete con un tiro cross, ma l’arbitro ha ravvisato una spinta di Djuric. Ecco le azioni salienti. LE PAGELLE pic.twitter.com/RyZTEsuO8G — Goalon @CenterOfGoals (@PatriaP65246) October 30,pic.twitter.com/etgIm11x9F — Goalon @CenterOfGoals (@PatriaP65246) October 30,e gol2-0:) SportFace.

