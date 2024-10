Halloween party al Fantafondo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al Quartiere 2 Halloween si festeggia da Fantafondo. In programma, a partire dalle 17, musica e dj set a cura di Firenze Suona con Matte Dj. Ingresso libero. Evento in collaborazione con Quartiere 2, Fantafondo - Centro Giovani Q2 e Cooperativa Sociale ARCA. Firenzetoday.it - Halloween party al Fantafondo Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al Quartiere 2si festeggia da. In programma, a partire dalle 17, musica e dj set a cura di Firenze Suona con Matte Dj. Ingresso libero. Evento in collaborazione con Quartiere 2,- Centro Giovani Q2 e Cooperativa Sociale ARCA.

