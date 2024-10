Grave incidente tra Garbagnate e Arese, uomo investito, portato in codice rosso a Niguarda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un Grave incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 11 all’altezza del civico 115 di via Valera a Garbagnate, in prossimità dell’incrocio con la via Monviso, davanti al palazzo che ospita alcune attività commerciali. Un uomo di 45 anni mentre camminava a bordo strada, è stato investito da un veicolo che viaggiava da Bariana verso Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unè avvenuto questa mattina attorno alle 11 all’altezza del civico 115 di via Valera a, in prossimità dell’incrocio con la via Monviso, davanti al palazzo che ospita alcune attività commerciali. Undi 45 anni mentre camminava a bordo strada, è statoda un veicolo che viaggiava da Bariana verso

Investito mentre attraversa la strada, grave 45enne

Un uomo di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni ... via Valera a Garbagnate Milanese (Milano). L'uomo, soccorso, è stato accompagnato in ospedale dal 118, dove è ricoverato in prognosi riservata ...

Investito da un'auto in corsa nel Milanese: grave un uomo di 45 anni

L'incidente è avvenuto a Garbagnate Milanese nella mattina di mercoledì 30 ottobre. La vittima è in prognosi riservata ...

