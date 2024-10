Giulia si vedeva con un amico di Mirco prima di Temptation? Parla lui: “Girano queste voci ma…” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giulia sta frequentando un amico di Mirco? Cosa ha detto lui sui social Nuovo flirt di Giulia, è iniziato prima di Temptation Island? Mirco commenta l’indiscrezione Mirco e Giulia hanno partecipato all’edizione autunnale di Temptation Island e dopo novi anni di relazione si sono detti addio durante il falò di confronto. Dopo il reality delle tentazioni lui sta frequentando la single Alessia, anche l’ex fidanzata avrebbe iniziato un flirt dopo il programma. Stando alle indiscrezioni trapelate sul web negli ultimi giorni si tratterebbe di un amico di Mirco e la loro ‘relazione’ sarebbe nata ancora prima della partecipazione dell’ex coppia a Temptation Island. Bollicinevip.com - Giulia si vedeva con un amico di Mirco prima di Temptation? Parla lui: “Girano queste voci ma…” Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sta frequentando undi? Cosa ha detto lui sui social Nuovo flirt di, è iniziatodiIsland?commenta l’indiscrezionehanno partecipato all’edizione autunnale diIsland e dopo novi anni di relazione si sono detti addio durante il falò di confronto. Dopo il reality delle tentazioni lui sta frequentando la single Alessia, anche l’ex fidanzata avrebbe iniziato un flirt dopo il programma. Stando alle indiscrezioni trapelate sul web negli ultimi giorni si tratterebbe di undie la loro ‘relazione’ sarebbe nata ancoradella partecipazione dell’ex coppia aIsland.

Di recente è emersa una segnalazione choc su Mirco e Giulia di Temptation Island che non ha potuto lasciare indifferenti i fan. Mirco e Giulia di Temptation Island continuano a far discutere anche div ...

Tuttavia, la situazione si è complicata quando sono emerse voci riguardanti una possibile frequentazione tra Giulia e un amico di Mirco ... intensi momenti all’interno del programma, hanno visto la ...

Temptation Island 2024: la testimonianza scioccante e la reazione di Mirco RossiUn clamoroso sviluppo nella saga di Mirco Rossi e Giulia Duranti emerg ...

