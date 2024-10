Firenze: tenta di portar via merce da supermercato di via Pisana. Sfugge al vigilante. Bloccato dalla polizia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La polizia di Stato ha arrestato, nei pressi di un noto supermercato in via Pisana, un cittadino tunisino di 25 anni accusato di tentata rapina impropria. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno del punto vendita nascondendo diversi prodotti cosmetici dentro uno zaino L'articolo Firenze: tenta di portar via merce da supermercato di via Pisana. Sfugge al vigilante. Bloccato dalla polizia proviene da Firenze Post. .com - Firenze: tenta di portar via merce da supermercato di via Pisana. Sfugge al vigilante. Bloccato dalla polizia Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladi Stato ha arrestato, nei pressi di un notoin via, un cittadino tunisino di 25 anni accusato dita rapina impropria. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno del punto vendita nascondendo diversi prodotti cosmetici dentro uno zaino L'articolodiviadadi viaalproviene daPost.

Firenze: tenta di portar via merce da supermercato di via Pisana. Sfugge al vigilante. Bloccato dalla polizia

La Polizia di Stato ha arrestato, nei pressi di un noto supermercato in via Pisana, un cittadino tunisino di 25 anni accusato di tentata rapina impropria. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di v ...

Via Bovio, tenta il colpo in un condominio e poi aggredisce gli agenti che lo inseguono

Alla vista di una volante l’uomo, uscito da un palazzo con un cacciavite, avrebbe subito cercato di evitare il controllo ...

Disastro maltempo, auto portate via dalla piena nel Pratese

SEANO (PRATO) - Fa impressione vedere certi video girati dai residenti a Seano e zone limitrofe, tante macchine portate via dalla furia ... la Città Metropolitana di Firenze, le Prefetture ...

Strappa la borsa a una donna e fugge: fermato da due residenti

FIRENZE – Tenta la rapina, poi viene bloccato dai cittadini ... ha tentato di rapinare la borsa di una turista asiatica che percorreva a piedi via Melegnano a Firenze in direzione di Borgo ...