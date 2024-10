F1: futuro incerto per Colapinto, l’argentino sogna la Red Bull (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La grande sorpresa di questo finale di stagione di F1 è Franco Colapinto, tornato a rappresentare l’Argentina nel circus. Il classe 2003 è riuscito ad andare a punti in due gare su cinque conquistando 4 punti a Baku (8°) e un punto ad Austin (10°). Il pilota Williams ha chiuso spesso davanti al compagno di squadra Alexander Albon, ma il suo futuro nel paddock è decisamente incerto. Le squadre sono praticamente tutte al completo e in Williams dovrà fare spazio a Carlos Sainz. Si potrebbe liberare un posto in Kick Sauber accanto ad Hulkenberg, ma andrebbero fatti fuori Bottas e Zhou. Il sogno resta entrare nella scuderia Red Bull, dove però Perez ha rinnovato e Tsunoda ha canale preferenziale in caso dovesse servire un sostituto del messicano. Al momento anche in Racing Bulls non c’è spazio con il giapponese che sarà affiancato dall’ottimo Liam Lawson. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La grande sorpresa di questo finale di stagione di F1 è Franco, tornato a rappresentare l’Argentina nel circus. Il classe 2003 è riuscito ad andare a punti in due gare su cinque conquistando 4 punti a Baku (8°) e un punto ad Austin (10°). Il pilota Williams ha chiuso spesso davanti al compagno di squadra Alexander Albon, ma il suonel paddock è decisamente. Le squadre sono praticamente tutte al completo e in Williams dovrà fare spazio a Carlos Sainz. Si potrebbe liberare un posto in Kick Sauber accanto ad Hulkenberg, ma andrebbero fatti fuori Bottas e Zhou. Il sogno resta entrare nella scuderia Red, dove però Perez ha rinnovato e Tsunoda ha canale preferenziale in caso dovesse servire un sostituto del messicano. Al momento anche in Racings non c’è spazio con il giapponese che sarà affiancato dall’ottimo Liam Lawson.

