Escursionista cade sul monte Baldo: intervento del Soccorso alpino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre, quando erano circa le ore 13.15, l'elicottero di Verona emergenza è volato sul monte Baldo, nel territorio di Ferrara di monte Baldo, dove, percorrendo da solo il sentiero 652 sopra Novezza, un Escursionista era scivolato sul fogliame, riportando la Veronasera.it - Escursionista cade sul monte Baldo: intervento del Soccorso alpino Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre, quando erano circa le ore 13.15, l'elicottero di Verona emergenza è volato sul, nel territorio di Ferrara di, dove, percorrendo da solo il sentiero 652 sopra Novezza, unera scivolato sul fogliame, riportando la

