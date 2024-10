Empoli-Inter, la moviola: rosso a Goglichidze con il Var, che toglie un gol a Darmian (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Inter è uno dei match validi per la decima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 18.30, dirige l`incontro Matteo Marchetti della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è uno dei match validi per la decima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 18.30, dirige l`incontro Matteo Marchetti della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Prima gol annullato a Darmian, poia Goglichidze, tutto in mezz'ora: ladi. Tutti gli episodi;LIVE: il Var toglie un gol a Darmian|Primapagina; Darmian, gol annullato in. Poi l'espulsione di Goglichidze: cosa è successo;LIVE:a Goglichidze con il Var, che toglie un gol a Darmian;-Juventus,: due rigori, unmancato, le proteste sui gol, 8 reti, succede di tutto; Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: Gatti torna titolare, Yildiz in panchina; Leggi >>>

Empoli-Inter, MOVIOLA LIVE: rosso a Goglichidze con il Var, che toglie un gol a Darmian

(msn.com)

Empoli-Inter è uno dei match validi per la decima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18.30, dirige l'incontro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, su Calciomercato.com gli episodi da m ...

Darmian, gol annullato in Empoli-Inter. Poi l'espulsione di Goglichidze: cosa è successo

(corriere.it)

L'Inter sblocca il match di Empoli al 19' con un gol di Matteo Darmian, che però viene annullato per un tocco con la mano individuato dalla Var. Poco dopo ecco il cartellino rosso al difensore georgia ...

Serie A, Empoli-Inter 0-3: Inzaghi resta nella scia di Conte

(sportmediaset.mediaset.it)

L' Inter supera 0-3 l' Empoli nel match valido per la decima giornata di Serie A e resta in scia al Napoli capolista. La squadra di Inzaghi disputa un primo tempo piuttosto anonimo, ma attorno alla me ...

Empoli-Inter, il risultato in diretta LIVE

(sport.sky.it)

La 10^ giornata prosegue al Castellani con la sfida tra Empoli e Inter. Solbakken crea la prima palla-gol, poi Vasquez vola per impedire l'autorete di Ismajli. Dopo il quarto d'ora annullato il vantag ...