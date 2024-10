Elezioni, le spese di Scoccia e Ferdinandi. Oltre 100mila euro per candidata, ecco chi ha finanziato le due campagne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Perugia, 30 ottobre 2024 – Quanto hanno speso le due principali candidate sindaco al Comune di Perugia? E chi sono stati i principali finanziatori della loro campagna elettorale? A rivelarlo sono le dichiarazioni depositate in Comune di Vittoria Ferdinandi e Margherita Scoccia (e dei rispettivi mandatari) che sono state depositate nei giorni scorsi a Palazzo dei Priori secondo quanto prevede una legge sulla trasparenza che risale al 1993. Bene, diciamo subito che non state campagne elettorali al risparmio, anzi. Entrambe hanno superato i centomila euro, con fondi raccolti da imprese, partiti e soprattutto privati cittadini. Intanto va detto che la candidata Ferdinandi ha avuto spese per 112.914 euro euro più 5.758 di forfait. Di questi 118mila euro, 16.235 sono stati quantificati in beni e servizi conferiti da terzi (Oltre 11mila in questa voce c’è il Pd). Quasi 51mila euro (50. Lanazione.it - Elezioni, le spese di Scoccia e Ferdinandi. Oltre 100mila euro per candidata, ecco chi ha finanziato le due campagne Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Perugia, 30 ottobre 2024 – Quanto hanno speso le due principali candidate sindaco al Comune di Perugia? E chi sono stati i principaliri della loro campagna elettorale? A rivelarlo sono le dichiarazioni depositate in Comune di Vittoriae Margherita(e dei rispettivi mandatari) che sono state depositate nei giorni scorsi a Palazzo dei Priori secondo quanto prevede una legge sulla trasparenza che risale al 1993. Bene, diciamo subito che non stateelettorali al risparmio, anzi. Entrambe hanno superato i centomila, con fondi raccolti da imprese, partiti e soprattutto privati cittadini. Intanto va detto che laha avutoper 112.914più 5.758 di forfait. Di questi 118mila, 16.235 sono stati quantificati in beni e servizi conferiti da terzi (11mila in questa voce c’è il Pd). Quasi 51mila(50.

Elezioni, le spese di Scoccia e Ferdinandi. Oltre 100mila euro per candidata, ecco chi ha finanziato le due campagne

La sindaca ha sfiorato i 120mila euro, mentre la sua avversaria ha avuto costi per 107mila. I nomi eccellenti dei sostenitori. Il 70% dei fondi del centrosinistra versati da singoli cittadini ...

Vittoria Ferdinandi non solo ha vinto la corsa a palazzo dei Priori diventando sindaca di Perugia nel ballottaggio con Margherita Scoccia (centrodestra), ma ha vinto anche la corsa per ottenere ...

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - Sono stati ufficializzati nella notte sul portale del ministero dell'Interno i risultati delle elezioni comunali ... che separano Ferdinandi e Scoccia e potrebbero ...

Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio ...