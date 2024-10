Panorama.it - “È davvero Rock’n’Roll”: Orbán contro l’UE tra sfide e sospetti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In un’atmosfera sempre più tesa di accuse e, il premier ungherese Viktorha sferrato un attacco frontale alla leadership dell’Unione Europea. Le sue dichiarazioni, pubblicate su X, hanno il tono di una sfida aperta rivolta soprattutto alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e a Manfred Weber, leader del Partito Popolare Europeo (PPE).li accusa di aver «dichiarato apertamente la loro intenzione di rovesciare il governo ungherese» per instaurare un «governo Jawohl», un’espressione critica e ironica che allude a una possibile leadership ungherese totalmente subordinato ai voleri dell’Unione Europea: una provocazione che suggerisce l’intenzione di sostituirlo con politici più compiacenti verso Bruxelles. Per, i vertici europei hanno già individuato chi dovrebbe succedergli.