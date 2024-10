Dopo la Liguria Renzi propone a Schlein un contratto in dieci punti per tornare al governo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo la sconfitta di Orlando in Liguria, Matteo Renzi lancia una proposta alla segretaria del Pd Elly Schlein: "Proviamo a fare un accordo su dieci punti di programma. Ci impegniamo tutti a realizzarli se andremo al governo", ha dichiarato. Fanpage.it - Dopo la Liguria Renzi propone a Schlein un contratto in dieci punti per tornare al governo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)la sconfitta di Orlando in, Matteolancia una proposta alla segretaria del Pd Elly: "Proviamo a fare un accordo sudi programma. Ci impegniamo tutti a realizzarli se andremo al", ha dichiarato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dopo la Liguria Renzi propone a Schlein un contratto in dieci punti per tornare al governo; Matteo Renzi propone a Elly Schlein un contratto di dieci punti per tornare al governo; Matteo Renzi propone a Elly Schlein «un contratto in 10 punti per tornare al governo»; Renzi escluso dal campolargo in Liguria rivendica "con i veti Meloni governerà 10 anni"; Liguria: Renzi, con veto su Iv c.sinistra ha stracciato vittoria; Matteo Renzi attacca Giuseppe Conte e il M5S dopo il flop in Liguria: lo scontro tra i due ex premier; Leggi >>>

Campo larghissimoMatteo Renzi propone a Elly Schlein un contratto di dieci punti per tornare al governo

(linkiesta.it)

«Agli elettori di sinistra che pensano io non sia abbastanza di sinistra, dico che hanno ragione: io non sono come loro. E sono orgoglioso della mia identità e della mia diversità. Ma senza di me in c ...

Liguria, la vera sconfitta della sinistra? Non aver portato un programma diverso dalla destra

(ilfattoquotidiano.it)

Secondo i mezzi d’informazione di primo piano il maggior responsabile della sconfitta di Andrea Orlando alle elezioni regionali della Liguria, è Giuseppe Conte, colpevole di aver posto un veto nei ...

Renzi escluso dal campolargo in Liguria rivendica "con i veti Meloni governerà 10 anni"

(msn.com)

Dopo l'esclusione dalla coalizione di centro sinistra, il leader di Italia Viva si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lancia un messaggio al PD ...

M5S, dopo ‘scoppola’ Liguria si guarda a Costituente. Il graffio di Grillo: “Traditi da pecore”

(msn.com)

(Adnkronos) – Il giorno dopo il pesante ridimensionamento del Movimento 5 Stelle alle elezioni in Liguria, dalle parti di Campo Marzio un po' di amarezza rimane. Non abbastanza, però, per comprometter ...