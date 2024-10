Dopo il matrimonio con Micaela Ramazzotti Paolo Virzì ha un nuovo amore Gli scatti in giro per Roma

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)la rottura con la moglie, il litigio per strada e la decisione del ritiro delle denunce per proteggere i figli, il registasembra avere una nuova relazione. A parlarne è la rivista Diva & donna che ha pizzicatoin uscita con una donna mora, Susanna. Il regista sta inoltre lavorando a unfilm: Cinque secondi, con Valeria Bruni Tedeschi e Valerio Mastandrea.sono stati sposati per oltre dieci anni. Nel 2018 la coppia aveva annunciato a separazione, salvo poi tornare insieme. Poi si è nuovamente divisa. Non senza strascichi, come il litigio per strada in zona Aventino, acon tanto di reciproche denunce, poi ritirate.