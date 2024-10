Dopo 40 anni chiude lo storico negozio 'Orizzonte'. La titolare: "Fatti tanti sacrifici, ora mi godo la famiglia" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quasi 40 anni di onorata carriera, sempre al servizio di una clientela che non ha mai smesso di affidarsi ai suoi prodotti e, soprattutto, alla sua enorme disponibilità . Un lungo percorso che il prossimo 15 dicembre si concluderà . A chiudere i battenti è Orizzonte Regali Bomboniere, storica Foggiatoday.it - Dopo 40 anni chiude lo storico negozio 'Orizzonte'. La titolare: "Fatti tanti sacrifici, ora mi godo la famiglia" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quasi 40di onorata carriera, sempre al servizio di una clientela che non ha mai smesso di affidarsi ai suoi prodotti e, soprattutto, alla sua enorme disponibilità . Un lungo percorso che il prossimo 15 dicembre si concluderà . Are i battenti èRegali Bomboniere, storica

Dopo 40 anni chiude lo storico negozio 'Orizzonte'. La titolare: "Fatti tanti sacrifici, ora mi godo la famiglia"

Il prossimo 15 dicembre cesserà la storica attività di via Giuseppe Rosati. Ma alla base della decisione, non c'è la crisi ...

BARI - Chiude giovedì 31 ottobre Saettone, la storica pasticceria di Madonnella, a Bari. La piccola bottega in via Dalmazia, a conduzione famigliare, è tra le attività più longeve del quartiere, attiv ...

PADOVA - Chiude per sempre la Libreria Progetto di via Marzolo dopo 40 anni di attività. Un punto di riferimento per gli studenti e i docenti della zona universitaria per eccellenza di Padova.

Con i suoi grandi occhi azzurri, aperti al sorriso, Anna Rita trasmette un’emozione che aspetta di essere raccontata. Tutto per lei è iniziato negli ormai lontani anni 80 … Era una giovane sposa che ...