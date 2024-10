Metropolitanmagazine.it - Disney svela il teaser di Marvel TV 2025: i primi sguardi a Daredevil: Born Again e Eyes Of Wakanda

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco ilche anticipa i contenuti+ per una serie di prossimi contenuti TV. In concomitanza con la messa in onda della puntata finale di Agatha All Along , il, uscito questa mattina presto, fornisce i piani di lancio e gli aggiornamenti su una serie di programmi. Ilpresenta clip di Deadpool e Wolverine, che arriveranno presto su+, What If? e la serie live action, insieme allo spin-off di. Deadpool e Wolverine arriveranno su+ il 12 novembre, What If ? tornerà per una terza stagione il 22 dicembre e l’attesissimoarriverà il 4 marzo. Più avanti, Wonder Man , la serie live action originale, uscirà nel dicembre, mentreZombies dellaAnimation arriverà il prossimo Halloween.